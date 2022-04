Bij importeurs in beslag genomen spijsolie weer teruggegeven

H.J. de Vries en Subisco International N.V. hebben hun in beslag genomen partijen spijsolie weer teruggehad. Het gaat totaal om ruim 830 dozen (zonnebloem- en soyaolie) die vorige week bij deze importeurs in beslag werden genomen door medewerkers van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

Het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) vindt het onterecht dat zijn leden gecriminaliseerd zijn door de ECD. Volgens PLIS werden de aangetroffen dozen spijsolie in de magazijnen niet achtergehouden. De partijen hadden volgens het platform al een bestemming.

Momenteel heerst er vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een schaarste aan zonnebloemolie, vanwege het feit dat Oekraïne één van de grootste producenten daarvan is. De ECD voert daarom diverse controles uit, om te voorkomen dat ondernemers hamsteren en bewust schaarste creëren.

Hamsteren is verboden. Dit is vastgelegd in het Decreet tegengaan van hamsteren (S.B. 1986 no. 57). De ECD is bevoegd om de gehamsterde goederen in beslag te nemen. Hiervoor kan er een boete worden opgelegd en de economische activiteiten van de onderneming kunnen worden stopgezet. Verder kan de ondernemer ook het risico lopen om een gevangenisstraf (ten hoogste 4 jaar bij niet opzettelijk; ten hoogste 6 jaar bij opzettelijk) uit te zitten.

Het ministerie van EZ doet een dringend beroep ondernemers om niet te hamsteren en schaarste te creëren. Indien dat geschiedt zal het ministerie hard optreden. Klachten of tips over hamsteren kunnen anoniem worden doorgegeven via +5978530915 of 1940.