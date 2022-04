Aanhouding agenten in drugsverduisterings- en afpersingszaak verlengd

De rechter-commissaris in Suriname heeft de inverzekeringstelling van de politiemannen I.A., S.B. en Y.P., donderdag rechtmatig getoetst. De verwachting is dat de aanhouding van deze politieagenten met 30 dagen wordt verlengd zegt advocaat Gregory Sitaram tegenover de redactie van Waterkant.Net. Zijn cliënten blijven nog in voorarrest.

De politiemannen werden op maandag 28 maart aangehouden en in verzekering gesteld wegens afpersing en op verdenking van verduistering van een hoeveelheid drugs. De aangever Guillermo A. was eveneens ingesloten. Hij is vandaag door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld.

De aangever werd op donderdag 24 februari tijdens een verkeerscontrole te Albina door de politie staande gehouden. Volgens Guillermo zou er drugs in zijn voertuig zijn onderschept en is hij daarna afgeperst van een geldbedrag. Volgens hem werd het verboden spul door de agenten in beslag genomen.

Guillermo probeerde de politiemannen op andere gedachten te brengen, waarbij zij geld van hem eisten en beloofden het spul terug te geven. De verdachte had op dat moment wat cash op zak en overhandigde deze aan de politiefunctionarissen.

Echter blijkt dat volgens de aangever de agenten het geld van hem hadden aangenomen, maar zoals afgesproken de drugs niet meer aan hem hebben afgestaan. Deze verklaring legde de aangever in eerste instantie af bij de politie. Bij de voorgeleiding verklaarde Guillermo, dat hij niets afweet van drugs. Hij deed aangifte van afpersing.

Daags later stapte hij naar de politie van Albina om aangifte tegen de politiemannen te doen. De zaak was toen voor verder onderzoek overgedragen aan Onderzoek Personeelszaken van het Korps Politie Suriname, die betrokkenen na afstemming met het OM in verzekering stelde.

De politiemannen op hun beurt verklaarden, dat zij ten onrechte zijn aangehouden en in verzekering zijn gesteld. Zij beweerden nimmer drugs in beslag te hebben genomen en nog minder de aangever te hebben afgeperst van een geldbedrag.

De advocaat zegt dat het voor de politiemannen heel erg vreemd is dat ze op basis van een enkel verklaring van de aangever van hun vrijheid zijn beroofd. Notabene dreigen de agenten hun baan als politieambtenaar te verliezen.

Volgens Sitaram is er geen aansluitend bewijs aanwezig om de verklaring van de aangever te ondersteunen. De werkwijze van de politie is volgens de raadsman niet correct, daar drie politiefunctionarissen worden ingesloten zonder dat er genoeg bewijs aanwezig is om het redelijk vermoeden van schuld vast te stellen.

“Nu zegt het OM dat zij de ruimte nodig heeft om het bewijs in deze zaak te vergaren. Het beginsel van onschuldpresumptie, dat zowel deel uitmaakt van ons nationale en internationale regelgeving, is aan flarden geschoten. In dit beleid van het OM moet er een wijziging komen. Dit is een van de belangrijkste reden waarom wij met overvolle cellehuizen zitten. Nu hebben wij een situatie, waarbij drie politiefunctionarissen opgesloten zitten met anderen arrestanten, waarbij fysieke confrontatie mogelijk is”, aldus advocaat Sitaram.