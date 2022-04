31-jarige arrestant gevlucht uit cellenhuis Uitvlugt

Donderdagavond omstreeks 21.35 uur is uit het cellenhuis verbonden aan het station Uitvlugt de arrestant Amiet Sahebdien ontvlucht. De 31-jarige arrestant was ingesloten wegens diefstal.

De man is een bekende van de politie; hij was in februari dit jaar ook al aangehouden wegens verdenking van diefstal van een zangvogel. Hij werd daarbij klemgereden door een politieman aan de Lebidawaistraat in Suriname.

Sahebdien heeft het ijzer aan de bovenkant van de luchtruimte geforceerd, waarna hij kon vluchten. Dit ijzerwerk had al een tijdje een opening. Via dezelfde opening waren er in december ook al 3 arrestanten ontvlucht. Ondanks herhaaldelijk verzoeken aan de leiding was het ijzerwerk nog niet hersteld.

De gevluchte man gaat gekleed in een rood-witte korte broek en een oud grijs t-shirt. De Surinaamse politie werkt aan zijn wederaanhouding.