‘Volksstrijder’ in vrijheid gesteld bij weder voorgeleiding

‘Volksstrijder’ Raoul Abdoelrahman is gisteren in vrijheid gesteld door het Openbaar Ministerie (OM). Hij is bij weder voorgeleiding vrijgelaten.

Abdoelrahman is op 17 maart door de politie aangehouden en ingesloten wegens belediging en bedreiging van president Chandrikapersad Santokhi. In een live-videoboodschap op Facebook heeft hij op 2 maart beledigende uitspraken naar het staatshoofd toe gedaan en hem uitgemaakt voor dictator.

Volgens de verdachte, die zichzelf een volksstrijder noemt, is Santokhi niet in staat om Suriname te draaien en de burgers te verzorgen. Abdoelrahman daagde hierbij een ieder die momenteel strest, uit om ook live te gaan en hun misnoegen te uiten.

“Dan mi wani shi suma e stroto. Yu no mang sroto no wan mang, want die ballen heb je niet”, aldus Abdoelrahman die zijn betoog verder aanvulde met scheldkanonnades en uitspraken over de zoon van de president. Ook maakte hij het staatshoofd uit tot een ‘rommel sheriff’.

De ‘volksstrijder’ werd door de politie opgeroepen. Hij gaf gevolg hieraan en meldde zich bij station Derde Rijweg. Na afstemming met het Surinaamse OM werd hij in verzekering gesteld.

Na enkele dagen werd zijn inverzekeringstelling door de rechter-commissaris rechtmatig getoetst en verlengd met 30 dagen.