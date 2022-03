Meisje (11) misbruikt door mannen: moeder teleurgesteld in politie

Deze moeder in Suriname, die vorig jaar aangifte bij de politie deed van seksueel misbruik van haar 11-jarige dochter door twee volwassen mannen, is zeer teleurgesteld in de politie. De vrouw deed de aangifte in november 2021 bij de politie van Coronie. De verdachten in deze zaak lopen echter nog vrij rond en de politie doet niets tegen hen.

Volgens de teleurgestelde moeder kwam haar dochtertje na school niet naar huis. De radeloze moeder stapte de volgende morgen, op donderdag 25 november 2021, naar de politie.

De wetsdienaren troffen het 11-jarig meisje die ochtend van de aangifte aan de J.S.P Kraagweg. Zij werd naar het politiebureau overgebracht. Ze bracht de nacht door met de 27-jarige R.V en de 22-jarige J.T. Dit blijkt uit haar eigen verklaring die ze bij de politie aflegde.

Voor de moeder stortte op dat moment de wereld in. Ze deed aangifte tegen de verdachten. Gelijk na de aangifte werd het slachtoffer met een visum verwezen naar een arts voor onderzoek. Het verdere onderzoek werd toen door politie Coronie overgedragen aan Jeugdzaken.

De politie van Coronie heeft echter geen inspraak meer in die zaak. Het slachtoffer is een minderjarige en alle strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn, worden meteen overgedragen aan Jeugdzaken een gespecialiseerde afdeling van het Korps Politie Suriname.

De vrouw zit met de handen in het haar en weet zich geen raad meer. Stichting 1voor12 Suriname besteedde aandacht aan deze zaak: