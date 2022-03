Aangever van drugsdiefstal en afpersing door agenten in vrijheid gesteld

Guillermo A. is vandaag door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld. Deze man is afgelopen weekend door de politie in verzekering gesteld, nadat hij aangifte tegen drie politiemannen van Albina deed wegens diefstal van drugs en afpersing.

De verdachte heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. De raadsvrouw bevestigt de invrijheidstelling van haar cliënt tegenover de redactie van Waterkant.Net. Zij zegt dat haar cliënt aangifte deed voor alleen afpersing.

Volgens Nibte werd haar cliënt op 24 februari door de politie, in dit geval door drie agenten van Albina, staande gehouden bij een verkeerscontrole in het ressort.

Na onderzoek in het voertuig van Guillermo gaven de agenten aan een zak met drugs te hebben aangetroffen. De inhoud van de zak is nooit getoond aan de bestuurder, Guillermo. Hij werd door de politie toen aangehouden voor overtreding Wet Verdovende Middelen.

De agenten I.A., S.B. en Y.P. eisten een geldbedrag van Euro 4000 van Guillermo. Volgens de raadsvrouw vertelde haar cliënt dat hij op dat moment Euro 800 bij zich had, die hij uit vrees aan de agenten overhandigde. De politiemannen waren niet tevreden met het aangeboden geldbedrag en eisten meer.

De man reed dezelfde avond vanuit Albina naar Paramaribo op zoek naar meer geld. Hij verkocht zijn sieraden en kreeg daarvoor SRD 22.000 en USD 100.

Guillermo reed terug naar Albina om dit geld ook aan de politie te geven, want hij was bang om opgesloten te worden. Guillermo is een ondernemer en verkoopt goederen.

Op die bewuste dag reed hij naar Albina om goederen te verkopen, toen hij door de politie werd aangehouden.

Toen de politie hem confronteerde met een zak met “drugs” dacht hij dat iemand misschien drugs in zijn auto had achtergelaten. Hij had zijn voertuig enkele dagen terug uitgeleend aan iemand.

Volgens de verdachte Guillermo heeft de politie hem de drugs nooit getoond. De zak is nooit in bijzijn van hem opengemaakt.

Daags daarna vertelde hij aan zijn vrienden en kennissen over dit geval, die hem adviseerden om aangifte te doen tegen de politieagenten voor afpersing.

Guillermo stapte inderdaad naar de politie en deed aangifte tegen de agenten van afpersing. Volgens Nibte is er op geen enkel moment drugs aangetroffen, van de drugs ontbreekt elk spoor.

“Geen enkele drugs is gestolen, want hij had geen drugs bij zich”, merkte de raadsvrouw op.

Het OM stelde de verdachte op basis van zijn verklaringen vandaag in vrijheid. De drie agenten worden vandaag ook voorgeleid. De rechter-commissaris beslist over hun lot.