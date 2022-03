Suriname wil goede beurt maken tijdens High Level Security Conference  

Suriname is op 21 en 22 april aanstaande gastheer van een High Level Security Conference. Deze grootse bijeenkomst heeft als doel buurlanden c.q. landen uit de regio en andere bevriende naties bij elkaar te brengen om te praten over de veiligheid binnen de regio en omstreken.

De Nationale Coördinatie Immigratie en Grensbewaking van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is een van de trekkers van de meeting. Majoor Roy Samuels zegt dat de voorbereidingen naar de conferentie toe vlot verlopen. Suriname wil een goede beurt maken. Elke week komen de verschillende actoren bij elkaar om de voorbereidingen te bespreken. “Ik denk dat we ready zijn voor de conferentie”, aldus Samuels.

Als werkarm van het Kabinet van de President is het DNV belast met de nationale veiligheid in Suriname. In dit kader heeft het directoraat van de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de opdracht gekregen om de conferentie te organiseren. Tijdens de meeting zullen de landen zich onder meer buigen over samenwerking op het gebied van migratie, grensbeheer en maritieme veiligheid.

Majoor Samuels zegt dat Suriname samenwerking wil op het gebied van immigratie, grens- en maritieme veiligheid. “We gaan het niet alleen kunnen doen, omdat onze grenzen uitgestrekt zijn en moeilijk te bewaken. We hebben de buurlanden nodig om dat samen te doen”, laat de functionaris optekenen.

Het beleid van Suriname op dit stuk is ook niet anders dan haar grenzen zo goed mogelijk te beschermen. Majoor Samuels: “Daarvoor heb je coöperatie met buurlanden en landen in de regio nodig.” De voorbereidingen lopen volgens de functionaris gestaag. Onder de landen die zijn uitgenodigd vallen onder andere enkele Caricom-landen, de buurlanden Guyana, Frans-Guyana en Brazilië en verder ook Colombia. Ook zijn bevriende naties zoals Frankrijk en de Verenigde Staten uitgenodigd voor participatie.

De uitkomst van de meeting kan volgens Samuels veel betekenen, namelijk dat er samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan, maar er zal ook informatie gedeeld en uitgewisseld worden, “zodat we gezamenlijk op stap kunnen gaan om de grenzen te bewaken alsook de maritieme veiligheid ter hand te kunnen nemen.”

Voor wat betreft de grensbewaking beschikt Suriname over een Border Management System (BMS) bij de grensposten te Nickerie, Zanderij, Zorg en Hoop en Nieuwe Haven. Dit systeem dat alle uitgaande en inkomende passagiers controleert, is verbonden aan het Joint Regional Communications Centre (JRCC) van de Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security (CARICOM IMPACS). De grensbewaking in het oosten wordt in samenwerking met de Fransen gedaan door middel van gezamenlijke patrouilles.