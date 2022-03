Surinaamse nieuwssite SR Herald uit de lucht na DoS aanvallen

De Surinaamse nieuwssite SR Herald is uit de lucht. De webserver van het nieuwsplatform heeft al langer dan een maand te maken met zogeheten DoS aanvallen (Denial of Service) en was op moment van schrijven niet bereikbaar.

“Suriname Herald heeft al langer dan een maand te maken met DoS-aanvallen. Vannacht kreeg de site met zoveel data te maken, dat de servers het op gegeven moment niet aankonden en de site uit de lucht ging. Bezoekers hebben de afgelopen periode vaker hun misnoegen geuit dat ze niet op de nieuwssite kunnen”, aldus de nieuwssite over de situatie.

Denial-of-service-aanvallen (DoS-aanvallen) en distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS-aanvallen) zijn pogingen om een computer, computernetwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken voor de bedoelde klanten.

Volgens de webafdeling van Suriname Herald komt er vanuit een aantal buitenlandse IP-adressen enorm veel dataverkeer waardoor de site niet meer toegankelijk is voor haar lezers. Cybercriminelen hebben de beveiliging van de site kunnen bypassen met het doel die plat te leggen. Wie hierachter zit en wat het motief van deze aanvallen is, is niet duidelijk.

“Suriname Herald betreurt deze cyberaanvallen en is continue bezig de nodige beschermingsmechanismen in te bouwen. We zijn onze bezoekers dankbaar voor het geduld dat ze hebben opgebracht in de afgelopen periode. We hopen de samenleving gauw weer van dienst te zijn. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Hoelang de problemen nog duren, is niet duidelijk” aldus SR Herald in een bericht op haar Facebookpagina.

UPDATE: de site is weer bereikbaar.