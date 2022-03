Jongen (8) loopt uit huis vanwege stelselmatige mishandeling door vader

De politie van Flora kreeg maandag een melding van een verdwaalde minderjarige jongen op een adres in het ressort. Wetsdienaren dirigeerde ter plaatse en troffen een 8-jarige jongen aan.

Het slachtoffer verklaarde dat hij van huis was weggelopen omdat hij radeloos is. Hij woont met zijn vader. Volgens de jongen wordt hij stelselmatig zwaar mishandeld door hem. Hij toonde zijn rug met striemen en blauwe plekken aan de politie. De 8-jarige werd overgebracht naar het bureau.

De moeder werd opgeroepen zich te melden op het station. Na verhoor is zij met haar zoon huiswaarts gestuurd. De jongen is vandaag voor medische behandeling opgenomen in het ziekenhuis.

De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.