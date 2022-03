Nieuw kunstwerk Anton de Kom gemaakt met klei uit Para

Vanaf afgelopen weekend is in het Nederlands Openluchtmuseum de tentoonstelling Anton de Kom -schrijver, strijder, wegbereider te zien. In de tentoonstelling die op 26 maart werd geopend, komen verschillende thema’s aan bod. Een speciaal voor de tentoonstelling gemaakt kunstwerk ‘Papa de Kom’ (foto) is hier onderdeel van.

Het kunstwerk bestaat uit hoofden gemaakt van rode klei uit Suriname, met daarboven het hologramportret van Anton de Kom. De koppen brengen tot uitdrukking de vele mensen die die Anton de Kom hoop gaf, door te luisteren en hun perspectief te bieden. De klei komt uit het Surinaamse district Para, het geliefde district van De Kom.

De Surinaamse kunstenaar Ken Doorson heeft deze levensgrote installatie gemaakt, in samenwerking met studenten van de Nola Hatterman kunstacademe in Paramaribo (foto onder) en jongeren bij het Forensisch Centrum voor Adolescenten in Amsterdam en Assen.

In de Gelderlander is dit interview te zien met Doorson. De 95-jarige dochter van Anton de Kom, Judith, las bij de opening een gedicht van haar vader voor: