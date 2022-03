‘Migranten in Nederland hard getroffen door corona’

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Amsterdam UMC, naar de sterfte tijdens het eerste jaar van de coronapandemie in Nederland, blijkt dat mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migratieachtergrond het hardst zijn getroffen.

Ook mensen met een laag inkomen lopen aanzienlijk meer risico. Bij corona zijn overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten extra risicofactoren voor een fatale afloop. Zowel mensen met een laag inkomen als ouderen met een migratie-achtergrond leven vaak ongezonder, waardoor zij sowieso sneller overlijden, zegt een woordvoerder van het CBS tegen het Algemeen Dagblad.

Daarnaast lijken krappere behuizing en arbeidsomstandigheden een rol te spelen.

De eerste golf trof vooral Noord-Brabant en Limburg. In het begin van de tweede coronagolf overleden in de grote steden aanzienlijk meer mensen aan corona dan in de rest van het land. 23 procent van de overledenen in de vier grote steden had als doodsoorzaak Covid-19, tegenover 15 procent elders. Daar wonen meer mensen met lage inkomens en een migratie-achtergrond.