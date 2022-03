Dronken autobestuurder in verzekering gesteld na verzet

Een autobestuurder die onder invloed van alcohol verkeerde, is afgelopen weekend door de politie van Commewijne na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld

De politie in Suriname werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gewaarschuwd dat er een voertuig midden op de weg was geparkeerd. De bestuurder zou zich nog in het voertuig bevinden. Bij nader onderzoek bleek dat de bestuurder in slaap was gevallen.

De automobilist in kwestie werd voorgehouden dat hij naar het politiebureau zou worden overgebracht in belang van het verdere onderzoek. Bij die gelegenheid probeerde de bestuurder weg te lopen.

De man werd staande gehouden maar heeft zich tegen de politie verzet, waarna de sterke arm van de wet geen keus had hem aan te houden en over te brengen ter voorgeleiding. Na te zijn voorgeleid werd de bestuurder in verzekering gesteld.

Naar verluidt gaf de bestuurder toe alcohol te hebben genuttigd.