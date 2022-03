Drie politiemannen opgesloten wegens verduistering drugs en afpersing 

De politiemannen I.A., S.B. en Y.P. zijn gisteren in verzekering gesteld wegens verduistering van een hoeveelheid drugs, die in een voertuig werd onderschept en afpersing. De aangever G.A. is eveneens ingesloten.

De aangever werd op vrijdag 25 februari tijdens een verkeerscontrole te Albina door de politie staande gehouden. Bij onderzoek in het voertuig stuiten de wetsdienaren op meer dan een half kilo cocaïne. Het verboden spul werd door de agenten in beslag genomen.

G.A. probeerde de politiemannen op andere gedachten te brengen, waarbij zij geld van hem eisten en beloofden het verboden spul terug te geven. De verdachte had op dat moment wat cash op zak en overhandigde deze aan de politiefunctionarissen. Echter blijkt dat zij het geld van de aangever hadden aangenomen, maar zoals afgesproken hebben ze de drugs niet meer aan hem afgestaan.

De verdachte voelde zich dubbel benadeeld en stapte naar de politie van Albina om aangifte tegen de politiemannen te doen. De zaak werd voor verder onderzoek overgedragen aan Onderzoek Personeelszaken van het Korps Politie Suriname.

In het belang van het onderzoek zijn de drie agenten en de aangever in verzekering gesteld. De drugs is nog niet terecht. Het onderzoek duurt voort.