Bank beveiliger schiet zichzelf dood op het werk

Een beveiliger van een bank in Suriname, heeft zichzelf op het werk doodgeschoten met zijn dienstwapen. Dit gebeurde vanmiddag omstreeks 13.00u op de hoek van de West Kanaalstraat en A.K. Doergashawstraat te Nieuw-Nickerie.

Ten tijde van het schieten waren het personeel alsook enkele clienten aanwezig in het gebouw van de bank. Toen ze het schot hoorden gingen ze poolshoogte nemen en troffen de 27-jarige beveiliger J.S. in de toilet ruimte aan met een schotwond.

Niet lang daarna gaf hij de geest. De politie werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek. Het lichaam van de man is in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie van Nieuw-Nickerie in beslag genomen.

Het motief is nog onbekend.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)