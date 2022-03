VIDEO: Will Smith klapt Chris Rock live op podium

De afgelopen uren ging het even niet over corona of Oekraïne maar over Will Smith en Chris Rock op de de 94ste Oscaruitreiking. De genomineerde Smith gaf Rock tijdens de live show een keiharde klap, na diens grap over Will Smith’s vrouw Jada Pinkett Smith.

De 50-jarige Jada lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt. Chris Rock maakte een grap, door te zegen dat Jada de rol van de kale G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar de militair G.I. Jane speelt, zou kunnen spelen. Dit vanwege haar kale hoofd.

Aanvankelijk lijkt Smith hierom te lachen, zoals in het filmpje hieronder te zien is. Maar plotseling liep hij het podium op, gaf presentator Chris Rock een klap en liep terug naar zijn stoel. Van daaruit schreeuwde hij ‘Hou de naam van mijn vrouw uit je fucking mond’.

Zowel de zaal als het miljoenenpubliek dat live naar de 94ste Oscaruitreiking keek, was er even van overtuigd dat het een act betrof. Tot Will begon te schreeuwen.

De reactie van collega acteurs: