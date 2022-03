Verkiezing Miss India Worldwide Suriname 2022 in mei

Dit jaar wordt in mei voor de tweede keer de Miss India Worldwide Suriname verkiezing gehouden. Dat meldt organisator Stichting Beauties of Suriname Pageant. Door de start van de pandemie in 2020 heeft de organisatie ook alle activiteiten toen stopgezet in de voorbereiding van de show voor 2020.

Met het organiseren van deze pageant zal na bijkans 2 jaren weer een Miss India Suriname afgevaardigd worden op internationale fora, zegt de National director Gietanjali Thakoer. De Miss India Worldwide werd in 2018 na vijf jaren gehouden weer gehouden. De winnares Rishika Poeran vertegenwoordigde bij de Miss india Worldwide verkiezing in New Jersey, VS.

Stichting Beauties of Suriname Pageant besloot om een jaar over te slaan en de show in het midden van het jaar 2020 te organiseren. Er is dan uit de top 5 kandidaten van 2018 een selectie gemaakt voor de beste kandidaat die een presentatie gaf aan een waardige jury panel.

Het jaar daarop in 2019 heeft Miss Raveena Bharat Suriname vertegenwoordigd in Mumbai, India. Het doel van de Miss india Worldwide Suriname verkiezing is een platform te creëren voor jonge dames van Hindoestaanse afkomst om hun culturele waarden te demonstreren en als voorbeeld te dienen voor de gemeenschap.

Dit jaar heeft de verkiezing ook een Miss Teen en Mrs. India categorie.