Siebrano Pique vandaag in vrijheid gesteld

Advocaat Derrick Veira heeft vandaag zijn client Siebrano Pique vrijgepleit bij het Hof van Justitie in Suriname. Pique werd op 3 maart jongstleden aangehouden en in verzekering gesteld, in verband met opruiing, belediging van het staatshoofd, smaad en laster.

De 43-jarige Siebrano was daarvoor door de politie opgeroepen in verband met een onderzoek. Dit vanwege een live filmpje van hem, waarin hij de president en zijn echtgenote zwaar beledigde. In dit filmpje noemde hij de president ondermeer een saka saka, een mapima. Ook de first lady moest het ontgelden en kreeg ordinaire verwensingen naar het hoofd.

Zijn raadsman heeft hem op basis van artikel 61 van het wetboek strafvordering vrijgepleit. Het Surinaamse Hof heeft het verzoek van de raadsman gehonoreerd en de verdachte Pique vandaag in vrijheid gesteld.