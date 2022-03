Shanghai vanaf vandaag voor het eerst in lockdown vanwege coronavirus

Terwijl er op andere plaatsen in de wereld sprake is van het versoepelen van alle coronamaatregelen, is China’s grootste stad Shanghai vanaf vandaag in lockdown gegaan vanwege het coronavirus. Het is de eerste keer sinds het ontstaan van de pandemie dat de stad in lockdown gaat.

De komende vier dagen geldt de lockdown voor de oostelijke helft, de vijf dagen erna in het westelijke deel meldt de NOS. Dit omdat de stad met 26 miljoen inwoners een relatief snelle toename kent van het aantal besmettingen met de omikron-variant.

Zaterdag werden er 2.676 nieuwe besmettingen gemeld, 18 procent meer dan een dag eerder. Ter vergelijking: in Nederland werden er zaterdag 28.000 nieuwe besmettingen gemeld, meer dan 10 keer zoveel.

Het is de bedoeling dat de inwoners gedurende de lockdown massaal worden getest. Het openbaar vervoer ligt stil en bedrijven moeten hun werknemers vanuit huis laten werken aldus de NOS.