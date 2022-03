Man neemt verdelgingsmiddel in en schiet zichzelf dood

De 35-jarige R.S. heeft zondagmorgen rond 10.00u de hand aan zichzelf geslagen, door zich met een jachtgeweer dood te schieten. Dit gebeurde te Jarikaba in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het slachtoffer eerst een verdelgingsmiddel heeft ingenomen en daarna zichzelf met een jachtgeweer in zijn borst heeft geschoten.

De politie van Jarikaba die de plaats aandeed, trof het slachtoffer zittend op de vloer aan met zijn rug tegen de wand. Naast hem werd een jachtgeweer aangetroffen.

Bij onderzoek in de woning werd in de toiletruimte groene braaksel en ontlasting aangetroffen. Op basis hiervan vermoedt de politie dat de man eerst een verdelgingsmiddel heeft ingenomen. Het motief is vooralsnog niet bekend.

De man woonde alleen op het adres. Het betreft een woning van zijn werkgever. Het lijk werd door een uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium.

Het wapen is vermoedelijk illegaal en is door de politie in beslag genomen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).