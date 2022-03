Langs de weg plassende mannen overrompeld en beroofd

Drie mannen gezeten in een Toyota Prado zijn vanochtend tijdens het plassen langs de weg, overrompeld en beroofd door vier ongewapende rovers. Dit gebeurde maandagochtend omstreeks 05.30u aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffers, die volgens waarneming van de politie onder invloed van alcohol verkeerden, over bovenvermelde weg reden en op een gegeven moment stopten om te urineren.

Tijdens het urineren stopte daar ineens een ander voertuig, een wit gelakt bestelbusje, waar vier mannen uit stapten. De plassende mannen werden door het viertal overrompeld en beroofd van hun geld in totaal SRD 5.000 en mobiele telefoons. Alle drie slachtoffers incasseerden klappen tijdens de beroving.

Na de daad stapten de daders weer in het busje en reden via de Tjon A Kietweg richting de Indira Gandhiweg. De dronken slachtoffers reden na de beroving de verdachten achterna, maar kwamen ter hoogte van de Fitjoe bar met hun voertuig in de goot terecht.

De politie van Livorno werd ingeschakeld voor onderzoek.