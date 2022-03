Inverzekeringstelling agenten in mishandelingszaak 13-jarige verlengd 

De inverzekeringstelling van de twee aangehouden agenten van politiepost Geyersvlijt, die wegens mishandeling van een 13-jarige jongen waren aangehouden, is verlengd met 30 dagen. De rechter-commissaris heeft hun aanhouding rechtmatig getoetst.

Het gaat om de vrouwelijke politieagent I.G. en de politieman R.K., die ervan verdacht worden de jeugdige te hebben mishandeld met als gevolg dat hij verwondingen in zijn borststreek en in het gezicht opliep. De agenten werden op maandag 21 maart in verzekering gesteld.

De tiener werd aangehouden in verband met een zedendelict. Omdat er geen bewijs tegen hem kon worden aangeleverd, zou hij door de agenten zijn mishandeld.

Na zijn vrijlating vertelde de jongen thuis aan zijn ouders, dat hij vreselijk is afgetuigd door de twee politieambtenaren van het ressort Geyersvlijt. Het zichtbare letsel op het lichaam van hun zoon spreekt boekdelen.

De ouders stapten samen met hun tiener zoon naar Onderzoek Politiezaken (OPZ) en deden aangifte tegen het duo. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn beiden politiefunctionarissen in verzekering gesteld.

De agente nam advocaat Delano Landvreugd in de arm, terwijl haar collega politieman rechtsbijstand krijgt van advocaat Irvin Kanhai.