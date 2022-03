Dronken vrouw steekt vriend (25) in halsstreek en arm na ruzie 

Een vrouw, die naar zeggen van haar 25-jarige vriend onder invloed van alcohol verkeerde en daardoor agressief werd, heeft de man afgelopen nacht met een scherp voorwerp bewerkt in zijn halsstreek en arm. Dit gebeurde omstreeks 00.30u aan de Prinsessestraat in Suriname.

Elke keer wanneer de vrouw onder invloed van alcohol is, ontstaat er ruzie in huis vertelde de jongeman aan zijn vaste taxichauffeur, die hem na de steekpartij naar de Spoedeisende Hulp vervoerde.

Volgens de 25-jarige jongeman wordt zijn vriendin onder invloed agressief en zoekt om het kleinste ding ruzie. Zo ook afgelopen nacht. De vrouw pakte uit boosheid een scherp voorwerp en stak daarmee haar vriend in zijn halsstreek en in zijn linker bovenarm.

De gewonde man zocht na de steekpartij hulp bij een taxibedrijf, waar hij vaker taxi besteld. Hij is momenteel ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw bracht vanmorgen een bezoek aan haar vriend in het ziekenhuis. Ze was tot vanmorgen nog niet aangehouden.

De politie van Centrum is belast met het onderzoek.