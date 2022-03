Bejaarde vrouw (83) in huis overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 83-jarige vrouw kreeg vanochtend de schrik van haar leven toen zijn in haar woning werd overvallen door twee criminelen, die haar na de overval gekneveld achterlieten. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Balsemienstraat in Suriname.

De daders drongen de woning binnen door het dievenijzer van een raam te forceren. Via die ontstane opening verschaften zij zich toegang tot de woonruimte en overvielen vervolgens de bejaarde vrouw.

Het slachtoffer was wakker geworden om naar het toilet te gaan, toen ze onaangenaam werd verrast door het duo. De rovers, van wie een gewapend was met een stok, eisten geld en goud van de oude mevrouw. Onder bedreiging maakten zij SRD 6.000 en een onbekend geldbedrag in valuta buit.

Ze lieten haar gekneveld achter in haar huis en namen de benen. Later in de ochtend rond 06.00u werd de politie ingeschakeld. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.