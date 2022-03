Psycho voor het eerst naar Europa voor tour

De populaire Surinaamse dancehall artiest Maadnbad Psycho maakt zich op voor zijn eerste Europa tour. Hij heeft ondanks zijn succes, nog nooit in Europa opgetreden.

Op het programma van de tour, die ongeveer vijf weken duurt, staan optredens in Nederland, België en Frankrijk. Het eerste optreden is gepland op 5 juni in Candance in Amsterdam.

Op 2 juli is de dancehall sensatie uit Suriname en zijn SMFL-band (Suriname Music For Life) te bewonderen in de Melkweg in Amsterdam.

Geboren als Gerbon Pluman, heeft Maadnbad Psycho zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een imponerende artiest die niet meer weg te denken isin de Surinaamse Dancehall muziekscene.

Hij scoort hits als ‘Sixi Golloe 8 Spoeng Pepre’, ‘Hoofd Heet’ en ‘Joe Probleem’. De Europa Toer ligt in handen van Jazz & Jamm Entertainment