Prof. dr. Sharda Nandram aanvaardt ambt als hoogleraar Nyenrode Business Universiteit

Vrijdag aanstaande aanvaardt Prof. dr. Sharda S. Nandram haar ambt als hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit. Tijdens deze plechtigheid houdt zij haar inaugurele rede met de titel: ‘’Spiritualiteit: de discipline voor zakendoen met het onbekende’’.

Sharda Nandram is geboren in Suriname en is opgeleid als zowel psycholoog, als econoom en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bekleden van een dubbele hoogleraarspositie komt zeer zelden voor. Zij is tevens de eerste hoogleraar van Surinaamse afkomst op de prestigieuze Nyenrode Business Universiteit.

Hoewel spiritualiteit als thema van oudsher een plaats heeft binnen religie of theologie begint het ook aandacht te krijgen binnen andere disciplines. Steeds meer universiteiten in de managementwereld introduceren spiritualiteit in hun curriculum. Soms doen ze dit door afdelingen op te zetten, cursussen aan te bieden of zoals Nyenrode Business Universiteit het doet, via het inrichten van een leerstoel. Hiermee wordt aandacht gegeven aan de zogenaamde ‘soft skills’ die leiders en ondernemers nodig hebben om goed doordachte en ethisch gefundeerde beslissingen te nemen.

Nyenrode Business Universiteit is een van de pioniers op het vakgebied van Business en Spiritualiteit. Ongeveer 15 jaar geleden werd een wissel-leerstoel op dit gebied opgezet voor honorair prof. wijlen Paul de Blot. Sinds juni vorig jaar is een structurele leerstoel opgezet voor Business & Spiritualiteit.

Met haar onderzoeken van de afgelopen jaren heeft Prof. dr. Sharda Nandram bijgedragen aan het bedenken van manieren om de ‘menselijke maat’ een rol te geven in bedrijf en organisatie. Aandacht voor de menselijke maat blijkt een positieve uitwerking te hebben op stressvermindering, klantentevredenheid, productiviteit, creativiteit en innovatief organiseren.

Er is ook een mogelijkheid om de oratie op vrijdag 1 april te volgen via de live stream om 16.00u (11.00u Surinaamse tijd)