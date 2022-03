Openbare Werken heeft eindelijk een nieuwe grader

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft uiteindelijk na jarenlange achterstanden in het onderhoud van zandwegen in het afgelopen jaar besloten een nieuwe motor grader aan te schaffen. Deze nieuwe gemotoriseerde machine zal de oude graders ondersteunen. Zo kunnen versnelde planningen worden gemaakt om de wegen met name in de districten aan te pakken. De splinternieuwe Wegschaaf is op vrijdag 25 maart aangeleverd.

OW-minister Riad Nurmohamed bleek bijzonder onder de indruk te zijn van de langverwachte machine, aangezien de behoefte bovenmatig is geweest. De bewindsman gaf in een reactie aan dat er voornemens zijn om elk jaar minimaal 1 of 2 nieuwe machines voor verschillende bedrijvigheden, het OW-ministerie rakende, aan te kopen die bovenal onderhouden kunnen worden.

De grader was in het afgelopen jaar al besteld, maar kon door de Covid-19 beperkingen niet op tijd worden verscheept en aangevoerd. Met deze aanwinst zullen heel wat achterstanden worden ingehaald door het egaliseren van de onverharde wegen. Zo zullen versnelde programma’s kunnen worden uitgevoerd door wegen vooral in de districten binnen afzienbare tijd aan te pakken.

De oudere graders die momenteel worden ingezet zijn in principe al afgeschreven, maar worden in stand gehouden door ze te herstellen om zodoende aan de behoefte te kunnen voldoen. Het geduld dat de OW-minister had gevraagd aan de gemeenschap wordt nu beloond door deze bijzondere aankoop.

“De nieuwe wegschaaf of grader zal structureel en per ressort worden ingezet en niet meer even een straat in noord en dan voor een dag weer even naar zuid voor een andere zandweg. Indien alles naar wens verloopt kan in het komende jaar nog een machine worden aangekocht. Natuurlijk blijft het niet hierbij, het kopen van minimaal twee maaimachines staat eveneens in de planning en is er reeds een besluit daarover genomen. Om bermen op tijd van een onderhoudsbeurt te kunnen voorzien zijn professionele grasmaaiers vereist. Slechts op deze manier kunnen reguliere werkzaamheden versneld tot uitvoering worden gebracht”, aldus de minister.