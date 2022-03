Man met bromfietspech beschoten; vermoedelijk aangezien voor crimineel

Een 19-jarige bromfietser, die zaterdagmorgen bromfietspech kreeg, is beschoten in zijn zitvlak nadat hij hulp zocht bij buurtbewoners. Dit gebeurde gisteren omstreeks 07.30u aan de Afobakaweg in Suriname.

De bromfietser reed over de Afobakaweg richting Brokopondo. Ter hoogte van mast nummer 8 kreeg hij bromfietspech. Hij duwde zijn tweewieler naar de dichtstbijzijnde buurtbewoners om hulp te zoeken.

Terwijl hij naar de woning liep hoorde hij een schot afgaan. Gelijk daarna kreeg hij een branderig gevoel rechts aan zijn zitvlak. Hij was geraakt door een afgevuurde kogel. De man liep nadien terug de straat op en kreeg hulp van een voorbijganger, die de politie voor hem ingeschakelde.

De schutter is reeds achterhaald. Hij is vermoedelijk een DNV’er en het wapen waarmee hij op de bromfietser schoot, is door de politie van Paranam in beslag genomen. Vernomen wordt dat de schutter dacht dat het om een crimineel ging.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.