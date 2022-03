Vrouw aangehouden in zaak verkoolde lichamen in uitgebrande Ford Ranger

In de spraakmakende zaak, waarbij in Suriname vorig jaar drie verkoolde lichamen werden aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger, heeft de speciale cold case unit van de Surinaamse politie een vrouw aangehouden.

De verdachte J.W. is gisteren opgespoord en aangehouden. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover Waterkant.Net. In deze zaak waren eerder drie verdachten T.V. en A.R. en de vrouw M.N. aangehouden, maar die zijn kort na hun aanhouding in vrijheid gesteld.

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande auto snel daarna bekend. Het zou gaan om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24).

Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken.