VIDEO: Twee nieuwe ‘name tags’ in district Nickerie

Deze week vond in het district Nickerie de onthulling plaats van twee nieuwe zogeheten ‘name tags’. Het gaat om een ‘I ❤️ NICK’ (Nickerie) sign en eentje van PARADISE, zoals op de foto’s te zien is.

Het idee kwam van oud-bewoner van Paradise Soesijem Ngadiman, die nu in Nederland woont. Toen zij in Suriname was kwam ze met het idee om twee name tags te plaatsen om het toerisme aldaar te bevorderen.

Via Martino Madiksan, die ook in Nederland ziet en ter plaatse bezig is met een ICT project, kwam ze in contact met de stichting Jongeren Organisatie Paradise en omstreken (JOPO). Samen met het bestuur van de stichting werd het initiatief genomen om de name tags te maken.

Het eindresultaat werd woensdag onthuld. Een filmpje daarvan is hier te zien. In Nickerie wordt zeer positief gereageerd op het initiatief.

Ondertussen is Madiksan weer een stuk verder met zijn ICT-project. “Deze week heeft men het sportcentrum kunnen verven met behulp van donaties die via Facebook werden opgehaald”, vertelt hij aan de redactie. Hieronder meer over zijn project: