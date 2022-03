Man die suïcide pleegde mogelijk verdacht van moord op vrouw in Frans-Guyana

Een 32-jarige man, die vrijdag zelfmoord in Suriname pleegde, is mogelijk een verdachte van moord op een vrouw in Frans-Guyana. Dit wordt momenteel door de Surinaamse Politie onderzocht.

Op social media werd zaterdag door diverse Facebook pagina’s gemeld dat een Surinaamse vrouw aan de Franse kant, vermoedelijk door haar partner zou zijn gedood.

Na zijn daad zou deze verdachte naar Suriname zijn gevlucht. Toen hij door had dat de politie hem op het spoor was, sloeg hij de hand aan zichzelf.

De man C.K. pleegde zelfmoord door zich vrijdag in de vooravond opgehangen in een bosschage. Dit deed zich voor aan de Welgedacht C weg ter hoogte van de Santopolderweg.

De politie ziet een mogelijk verband tussen de twee zaken en heeft dit in onderzoek. Het bericht over de vermoorde vrouw, dat gedeeld werd via social media zie je hieronder:

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)