Man aangehouden voor mishandeling vriendin en vernielen auto

A.S. is deze week door de politie aangehouden voor het mishandelen van zijn vriendin en het vernielen van haar auto in Wanica.

De twee waren naar een feest en bij thuiskomst kregen zij een woordenwisseling. Op een bepaald moment begon de man zijn vriendin te slaan. Alsof dat niet genoeg was vernielde hij haar auto en maakte hij zich uit de voeten.

Het is niet bekend waarover het koppel ruzie kreeg. De vrouw liep verwondingen op en werd voor medische behandeling gebracht naar de Spoedeisende Hulp.

Na goed speurwerk van de politie is het gelukt de verdachte aan te houden. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.