Grote partij zonnebloem spijsolie in beslag genomen door controle dienst

Momenteel heerst er vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een schaarste aan zonnebloemolie, vanwege het feit dat Oekraïne één van de grootste producenten is van zonnebloemolie. De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname, heeft daarom diverse controles uitgevoerd.

Daarbij zijn op 24 maart 2022 ruim 600 dozen zonnebloem spijsolie van het merk Prima in beslag genomen bij importeur H.J. de Vries aan de Indira Gandhiweg. In een doos zijn er 12 flessen van 900 milliliter. De 7200 flessen zonnebloem spijsolie waren in het magazijn opgeslagen en werden niet ten verkoop aangeboden aan de kleinhandel. Bij Subisco International N.V. zijn er ook ruim 230 dozen soja-olie aangetroffen.

De ECD medewerkers hebben ook controle werkzaamheden uitgevoerd bij een winkel aan de Sir Winston Churchillweg in het district Para. Hier zijn er 110 dozen, ruim 1542 flessen zonnebloem spijsolie in beslag genomen. Het gaat om de merken King’s Garden, Yonea, Kernel, Familiar, J Bian en Unoli. De dozen zijn in beslag genomen en worden verbeurd verklaard.

Verder zijn er controlewerkzaamheden uitgevoerd in het district Wanica. Bij supermarkt Hua Du is er onderzoek verricht inzake hamsteren. De ECD-medewerkers hebben op de winkelschappen geen spijsolie aangetroffen. Bij nader onderzoek is er een kleine hoeveelheid zonnebloemolie aangetroffen in de bakkerij. De eigenaar heeft na opdracht van de onderzoeksambtenaar een deel hiervan op de winkelschappen geplaatst. De winkelier is gewaarschuwd om niet te hamsteren, omdat dit verboden is. Dit is vastgelegd in het Decreet tegengaan van hamsteren (S.B. 1986 no. 57).

De ECD is bevoegd om de gehamsterde goederen in beslag te nemen. Hiervoor kan er een boete worden opgelegd en de economische activiteiten van de onderneming kunnen worden stopgezet. Verder kan de ondernemer ook het risico lopen om een gevangenisstraf (ten hoogste 4 jaar bij niet opzettelijk; ten hoogste 6 jaar bij opzettelijk) uit te zitten. Het ministerie van EZ doet een dringend beroep op de ondernemers om niet te hamsteren en schaarste te creëren. Indien dat geschiedt zal het ministerie harder optreden.

Naast de grote partij zonnebloemolie zijn er ook smokkel sigaretten in beslag genomen bij Ashna supermarkt te Lelydorp. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

Klachten of tips over hamsteren kunnen anoniem worden doorgegeven via +5978530915 of 1940