Groep jongens vallen leerling aan na versieren meisje 

Aan de zaklopenstraat te Latour, heeft een groep jongens een leerling donderdag na school aangevallen en flink afgetuigd om een jeugdig meisje.

De politie van Latour die toevallig langs reed merkte een vechtpartij op en stelde terstond een onderzoek in. Ter plaatse arresteerde zij vier verdachten te weten de tweelingbroers D.W. en W.W. van 15 jaar en hun comparanten M.D. en R.K. van 18 jaar. Volgens het slachtoffer vielen acht jongens hem aan met verschillende voorwerpen.

De aanleiding van de vechtpartij is dat één van de verdachten vond dat het slachtoffer van de LBO-school zijn vriendin versierde. Nadat hij dit te weten kwam, trommelde hij zeven jongens op en wachtte ze na school op hem.

De verdachten waren gewapend met een houten balk, een shutterboom, een delfschop en stenen. Daarmee vielen zij het slachtoffer aan die als gevolg hiervan diverse verwondingen en zwellingen heeft opgelopen aan zijn lichaam. Hij werd door zijn ouders naar de Spoedeisende Hulp gebracht voor medische behandeling.

In het belang van het onderzoek is het viertal in verzekering gesteld. De politie werkt aan de aanhouding van de overige verdachten.