Vrijdag is het expertise team strategische overheidscommunicatie geformaliseerd in Suriname. Communicatie vakprofessionals in Suriname en Nederland hebben zich verenigd om de bewustwording op het gebied van overheidscommunicatie te bewerkstelligen. De rol van overheidscommunicatie is cruciaal voor het inzichtelijk maken van de overheidssystemen en het genereren van goed en behoorlijk bestuur.

De aanleiding voor de samenbundeling is een recentelijk gehouden webinar “Hoe overwint overheidscommunicatie de uitdagingen in Suriname”. Tijdens dit webinar zijn de eisen voor overheidscommunicatie uitvoerig besproken en is er gekeken naar de invloed van overheidscommunicatie op het democratisch gevoel van de burgers in ons land.

Het nationaal platform voor Communicatie & Public Relations (CCPR), die dit webinar in februari organiseerde, en sinds 2015 aan de weg timmert om kennisuitwisseling op het gebied van communicatie te stimuleren, heeft het initiatief genomen om samen met vakprofessionals een noemenswaardige bijdrage te leveren op het gebied van overheidscommunicatie. Tijdens de communicatie congressen, en andere activiteiten, is de rol van overheidscommunicatie steeds belicht, om meer kennis te verstrekken en de invloed van overheidscommunicatie bespreekbaar te maken.

Gezien de uitdagingen in ons land, die nog eens vermeerderd zijn door de Covid-19 pandemie, is de rol van overheidscommunicatie indringender geworden. Het expertise team zal zich inzetten voor het bewerkstelligen van bewustwording op het gebied van strategische overheidscommunicatie in Suriname door kennisuitwisseling trajecten te ontwikkelen. De inzet van adequate strategische overheidscommunicatie bevordert namelijk de legitimiteit van de overheid. Zij stimuleert transparante communicatie bij een democratisch bestuur en wordt ingezet om burgers positief te beïnvloeden in hun denken en handelen.

Het expertise team bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Angela van der Kooye (Suriname), Ondervoorzitter Shahied Badoella (Nederland), Kenneth Muringen (Suriname), Karin Refos (Suriname) en Marc Sprenger (Suriname), Vakprofessionals die elk een trackrecord hebben voor het professionaliseren van communicatie in organisaties en overheden op nationaal en internationaal niveau. Het expertise team zal een werkarm, klankbordgroep, formaliseren om in contact te zijn met alle gelederen uit de Surinaamse samenleving. De leden van de klankbordgroep zullen diverse groepen vertegenwoordigen.

“De rol van de overheid is meer dan alleen voorlichting verstrekken. Een brug maken met de burger door dialoog, inspraak en het nastreven van de gestelde doelen is een belangrijke pilaar voor adequate en transparante overheidscommunicatie”, zegt Angela van der Kooye, voorzitter van het expertise team strategische overheidscommunicatie. Initieel wordt er via de overheid voorlichting gegeven aan de burgers over regels, wetten en voorzieningen. Overheidscommunicatie is niet van de overheid, maar van iedereen. De expert leden zijn voor twee jaren aangesteld.