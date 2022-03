Vrouw in auto beroofd door partner van vriendin en kompaan

Een 25-jarige vrouw die donderdagavond een koppel naar een pension bracht, is op de terugweg twee keer beroofd in haar voertuig. Dit gebeurde te Paramaribo-Noord in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat ze door haar vriendin werd gevraagd om haar en haar vriend op te halen en bij een pension af te zetten. Ze stemde toe en zette het koppel af bij een pension. Later werd ze weer gebeld om hen af te halen.

Op de terugweg zette zij eerst haar vriendin af en reed vervolgens met diens vriend naar zijn woonadres. Onderweg rukte deze man echter haar ketting van haar hals. De geschrokken vrouw bracht haar voertuig tot stilstand.

Op dat moment stopte een ander voertuig waaruit een man stapte. Hij haalde een vuistvuurwapen te voorschijn en hield daarmee de vrouw onder schot. Onder bedreiging maakten de daders haar tas inhoudende SRD 3.000, belangrijke documenten en haar mobiele telefoon buit.

Na de daad reden de mannen samen weg. De politie van Paramaribo werd hierover gewaarschuwd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Aan de opsporing van beide verdachten wordt gewerkt.