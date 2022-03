Voortvluchtige verdachte in oplichtingszaak aangehouden

De 26-jarige voortvluchtige Shefaaz Shefaret F., die verdacht wordt van oplichting en verduistering, is donderdagavond door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden in een appartement aan de Krakoenstraat in Suriname.

F. gaf zich uit als ‘Ramlal’, een medewerker van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. De verdachte maakte telefonisch contact met de benadeelden en gaf hun aan dat hij er voor kon zorgen dat hun transportakte op hun naam kon worden overgeschreven, tegen een betaling.

Na de gelden te hebben ontvangen maakte hij zich onvindbaar. Daarom werd op 17 februari 2022 een opsporingsbericht door de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie voor hem uitgevaardigd.

Hij wist al die tijd uit handen van de politie te blijven, tot gisteravond. Na zijn aanhouding is de verdachte overgedragen aan de Recherche Paramaribo die belast is met het onderzoek. De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Een ieder die door Shefaaz is benadeeld kan zich wenden tot de recherche van Paramaribo of telefonisch contact opnemen op het nummer 451163.