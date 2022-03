Reizigers naar Suriname gaan ‘entree fee’ betalen; geen visum of toeristenkaart meer

Alle reizigers vanuit Nederland, de Verenigde Staten, België, Frankrijk en Canada die Suriname bezoeken, zullen vanaf 1 mei een zogeheten ‘entree fee’ moeten betalen bij aankomst. Dit in plaats van een visum of toeristenkaart.

Passagiers kunnen deze fee op de Surinaamse Internationale Luchthaven Zanderij betalen. De hoogte van de fee is nog niet bekend. Volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken zal het bedrag ongeveer hetzelfde zal zijn als wat er wordt betaald bij een visumaanvraag.

Tijdens een persconferentie deze week gaf de bewindsman aan dat de regeling niet alleen zal gelden voor personen van Surinaamse afkomst.

Eerder, vanaf 1 oktober, was er al een regeling voor personen die in het buitenland wonen maar in Suriname geboren zijn. Deze konden reeds visumvrij naar Suriname afreizen. Dit was echter niet van toepassing op hun gezins- en familieleden die niet in Suriname zijn geboren. In de nieuwe situatie kunnen ook zij visumvrij afreizen.

Minister Ramdin zegt dat er in de komende weken optimaal gecommuniceerd zal worden met stakeholders. Hij noemt de luchtvaartmaatschappijen, reisagenten en andere belanghebbenden.