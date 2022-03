Moeder geeft 1-jarig dochtertje Gramaxone en neemt zelf ook in 

Een 26-jarige moeder in Suriname, heeft donderdag in de vooravond het verdelgingsmiddel Gramaxone aan haar 1-jarige dochter gegeven en daarna ook zelf ingenomen. Dit deed de moeder in de auto tijdens het rijden.

Vervolgens reed ze naar de Salikweg bij een familie, die beiden naar de Spoedeisende Hulp afvoerden. Momenteel zijn moeder en dochtertje opgenomen in het ziekenhuis. Het motief hierachter kan gezocht worden in relationele sfeer.

De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)