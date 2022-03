Filmpje van voetganger die zich aanstelt na lichte botsing gaat viraal

Op social media in Suriname wordt afgelopen dagen flink gelachen om het gedrag van een voetganger, die deze week lichtjes door een auto geraakt werd bij het oversteken. De man in kwestie maakte een hele show van zijn val. Een beveiligingscamera legde dit vast (beeld onderaan).

Op de beelden is te zien dat de man afgelopen dinsdag om 10.24u oversteekt en dat er op hetzelfde moment een auto aankomt die links afslaat. De automobilist ziet de voetganger kennelijk over het hoofd, maar weet toch af te remmen en raakt hem lichtjes. Wat er daarna gebeurde is op z’n zachts gezegd hilarisch.

De voetganger stopt, draait zich om, gooit z’n spullen op de grond, strompelt even en maakt vervolgens een heuse koprol op het asfalt. Hij eindigt dan op z’n rug met handen en voeten in de lucht midden op het wegdek. Kennelijk wil hij hiermee de indruk wekken dat hij een flinke klap heeft gekregen bij de botsing.

Twee politieagenten die op dat moment langslopen zien de man vallen en lopen er direct naartoe. Eentje ontfermt zich over de man en de andere loopt naar de automobilist toe. Op dat moment hebben de politiemannen niet door welke show zich daarnet voltrok. Gelukkig zijn er camerabeelden: