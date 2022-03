Rechter ontslaat politieman en penitentiaire ambtenaar van rechtsvervolging

Kantonrechter Danielle Karamatali heeft woensdag op de rechtszitting het Openbaar Ministerie in een beschietingszaak niet ontvankelijk verklaard, omdat het start proces-verbaal valselijk is opgemaakt.

In deze zaak had een agent van politie op 1 januari 2021 gericht geschoten op twee gewapende mannen aan de Fredrikshoopweg in Suriname. Dit gebeurde nadat de mannen hem met respectievelijk een houwer en een kapmes probeerden aan te vallen. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat een penitentiaire ambtenaar (pa) een avond voor dit incident een 10-jarige buurjongen tijdens het afsteken van vuurwerk onheus zou hebben behandeld. De jongen was bezig vuurwerk in de inrit van deze pa af te schieten, waarna hij werd aangesproken.

Op nieuwjaarsdag zijn twee buren, de latere slachtoffers, verantwoording gaan vragen waarom de pa de jongen had aangesproken. De zaak escaleerde waarbij de betreffende politieman, die een oom van de cipier is, de mannen probeerde te bedaren. Echter kwamen de mannen beurtelings gewapend met een houwer en een kapmes af op de politieman, die zijn dienstwapen tevoorschijn haalde en het vuur op de mannen opende. Beide mannen raakten gewond aan hun onderbenen.

Zij liepen waarschijnlijk een vleeswond op. Volgens de verdachte politieman heeft hij uit zelfverdediging gehandeld. Hij had geen andere keus dan gericht op beide belagers te schieten. Uit het voorlopig onderzoek van de politie is gebleken dat de politieman rechtmatig had opgetreden. De politie van Santodorp had de zaak in opdracht van het OM, na een brief van een advocaat voor verder onderzoek, overgedragen aan OPZ.

Na drie weken werden de politieman en de pa aangehouden en in verzekering gesteld.

Advocaat Chandra Algoe die de politieman rechtsbijstand verleent, had op de eerste zitting de verbalisant als getuige doen oproepen. Hij had het start proces-verbaal opgemaakt, waarin zaken vermeld waren die niet op waarheid berusten. De politieman en de pa bleven bij hun standpunt dat zij nimmer bij proces-verbaal (pv) zijn gehoord door de politie van Santodorp.

Op de strafzitting bleek dat het pv niet door de getuigende politieman was ondertekend. Op 12 mei 2021, bleek dat de politie van Santodorp het pv had vervalst door de handtekening van de getuige onder het proces-verbaal te zetten. Op basis van dit valselijk opgemaakte pv is het verder onderzoek voortgezet. Nadat dit duidelijk was werden beide verdachten dezelfde dag door de rechter in vrijheid gesteld.

Officier van Justitie Reshmi Rathipal heeft via OPZ gevraagd zaken verder te onderzoeken. Na het onderzoek gaf het OM aan dat al zou de politieman het pv niet hebben ondertekend, hij staat achter de inhoud. Dit is volgens de politieman en zijn advocaat niet juist. De politieman als getuige had tijdens zijn verhoor uitdrukkelijk aangegeven dat hij niet achter de inhoud stond.

Uiteindelijk vroeg het OM vrijspraak voor poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling. Ze eiste voor het aanwenden van vuurwapen geweld en eenvoudige mishandeling een geheel voorwaardelijke straf van 12 maanden. Ook vroeg zij de rechter om beide verdachten een ernstige berisping te geven.

Advocaten Delano Landvreugd en Algoe voerden elk verweren aan, waarbij zij het start proces-verbaal van valsheid hebben beticht. De advocaten stellen dat alle handelingen die na dit vervalst proces-verbaal zijn gepleegd niet mogen meewerken aan het bewijs en kunnen in feite niet gebruikt worden in het onderzoek.

De raadslieden verzochten de magistraat om het OM niet ontvankelijk te verklaren, waarmee de rechter ook meeging. Beide verdachten zijn ontslagen van alle rechtsvervolging.