Politie gaat overlast met voertuigen bij Shell van Dijck aanpakken

In het kader van Operatie Veilig Suriname (OVS) zal de surveillance in de omgeving van Shell van Dijck worden opgevoerd. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

Het is gebleken dat soms door de week, maar haast elk weekend grote groepen mensen zich met hun voertuigen verzamelen aan de Wilhelminastraat in de omgeving van Shell van Dijck. Deze personen zorgen door hun gedragingen voor veel overlast in de omgeving, zegt de Surinaamse politie.

Zowel de ondernemers als de buurtbewoners worden elk weekend geconfronteerd met zaken als geluidsoverlast, gebruik van alcohol in het openbaar, achtergelaten vuil voor de woningen en bedrijven, het parkeren van voertuigen in inritten en het blokkeren van de toegang tot de winkels en de ondernemingen.

Ondanks de politie optreedt tegen deze orde verstoorders aan de Wilhelminastraat, blijven de mensen zich schuldig maken aan dit asociaal gedrag. Gelet op de wettelijke regelgeving zoals Hinderwet, Politiestrafwet, Rijwet, Rijbesluit en Strafrecht zal de politie in het vervolg hard optreden tegen de overtreders om de openbare orde, rust en veiligheid te waarborgen.