Moeder vermoedt dat tienerdochter (16) seks heeft met opgeschoten man

Een moeder in Suriname heeft woensdag aangifte bij de politie gedaan, omdat zij vermoedt dat haar 16-jarige dochter seks zou hebben gehad met een opgeschoten man. Ze deed dit nadat zij sporen aantrof in het ondergoed van haar dochter.

Het tienermeisje kwam die bewuste dag na school niet meteen naar huis met de schoolbus. Toen de bus haar huis passeerde, stopte de moeder de chauffeur en vroeg waar haar dochter was. Hij gaf aan haar niet gezien te hebben.

Pas in de middag na 16.00u kwam ze van school naar huis. De moeder stelde een onderzoek in en ontdekte sporen van sperma in haar ondergoed. Ze had eerder al van derden vernomen dat haar dochter met een opgeschoten man ging.

Nadat het voor de moeder duidelijk was dat haar dochter vermoedelijk seks zou hebben gehad, schakelde zij de politie in. Er is aangifte opgenomen. Het meisje is met een visum verwezen naar een gynaecoloog voor onderzoek.

De zaak is intussen overgedragen aan Jeugdzaken.