Dorpen Marowijne geïnformeerd over komst gemberfabriek

Het directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland (DAOB) in Suriname, heeft samen met de stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) en het corporatieve platform Agrarisch Ontwikkeling Marowijne (CPAOM), in het afgelopen weekend een bezoek gebracht aan het Surinaamse district Marowijne. Het doel van dit bezoek was om het traditioneel gezag van de verschillende dorpen in het gebied te informeren over de komst van de gemberfabriek.

“Wanneer je iets onderneemt in een gebied is het belangrijk de bewoners op de hoogte te stellen”, zei de voorzitter van het corporatieve platform Agrarisch Ontwikkeling Marowijne, Cirano Asoiti. Er zal gewerkt worden met landbouwers uit het gebied. De DAOB-directeur Hermien Pavion gaf aan dat het gaat om een groep van zeventig planter die reeds getraind zijn in goede Agrarische Praktijken en plantenvermeerdering, waarvan twintig voorzien zijn van plantmateriaal. Het is daarom van belang dat het bestuur van de dorpen in kennis wordt gesteld

De directeur van de stichting FOB, Marlon Cairo gaf een uiteenzetting van het heel proces. Vanaf het schrijven van het project tot opzet van de fabriek. De stichting FOB heeft samen met Alcoa Foundation, moedermaatschappij van SURALCO, uitgekeken naar een project om uit te voeren in een van de districten waarin Suralco heeft geopereerd. Aangezien Marowijne een van de districten is, is het project voor het opzetten van een verwerkingsunit, geschreven door DOAB en ingediend door FOB. de middelen kwamen vrij en moesten zij overgaan tot het uitvoeren van het project. Een belangrijke factor was daarbij het vinden van een locatie waar de fabriek zou komen te staan. Doordat het veel tijd in beslag zou nemen om een stuk grond te vinden, is er gekozen voor de mark te Moengo.

De gemberfabriek is reeds in aanbouw te Moengo en het streven is om het eind van deze maand af te hebben. Omdat er voldoende vraag is naar gember, wil het directoraat de productie in het binnenland stimuleren om zo de prijs per kilogram gember gelijk te maken met de wereldprijs. Daarbij heeft het directoraat als doel het creëren van werkgelegenheid in het binnenland.