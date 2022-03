Defensie noemt bericht Suriname Herald over aannemen piloot niet waar

Het Surinaamse ministerie van Defensie heeft woensdagavond gereageerd op een nieuwsbericht waarin de nieuwssite Suriname Herald beweert dat een familielid van een prominente VHP’er die de partij financiert, wordt gebombardeerd van burger tot hoofdofficier.

‘De desbetreffende persoon komt in dienst als piloot. Dit, buiten alle procedures om‘ schrijft de nieuwssite. “Het bericht is niet gestoeld op waarheid en poogt de defensieorganisatie in een kwaad daglicht te stellen” zegt Defensie hierover in een persbericht getiteld ‘Defensie betreurt publicatie verkeerde informatie door Suriname Herald’.

“Wij hebben vorig jaar drie nieuwe krachten in burgerfuncties erbij gehad en voor dit jaar hebben we nog geen enkele nieuwe persoon in dienst genomen. Geen enkel piloot is in dienst getreden”, benadrukt Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera.

Eerder op de dag werden ook onderstaande documenten gedeeld, waaruit zou blijken dat er inderdaad een sollicitatiebrief van een piloot met een Surinaams, Guyanees en Amerikaans brevet bij defensie ligt. Uit die stukken blijkt echter niet dat persoon in kwestie daadwerkelijk is aangenomen.

Defensie zegt over de berichtgeving:

“Het publiceren van waarheidsgetrouwe informatie en de samenleving juist informeren is een belangrijke journalistieke ethische principe. Het toepassen van hoor en wederhoor en het verifiëren van informatie zou door een journalist heel hoog in haar vaandel gedragen moeten worden. Zeker wanneer de gepubliceerde informatie belastend of beschuldigend is en imagoschade creëert.

Helaas heeft de journalist Naomi Hoever dit niet toegepast. We betreuren dat juist een bestuurslid van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) dit principe nalaat en de samenleving onjuist en sensationeel informeert. Deze werkmethode is vaker toegepast door deze journalist.

We betreuren deze werkwijze. Het ministerie van Defensie heeft een goede verstandhouding met de vrije pers en is altijd beschikbaar om informatie te verschaffen indien daarnaar wordt gevraagd.“