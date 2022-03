17-jarige Franse tiener had 71 cocaïne bolletjes geslikt

De 17-jarige Fransman Jean-Yves B., die op donderdag 17 maart werd aangehouden bij de controlepost te Stolkertsijver met vier cocaïne bolletjes in zijn bezit, scheidde uiteindelijk 71 cocaïnebolletjes uit in het cellenhuis. Dat heeft het Korps Politie Suriname woensdag bevestigd.

Op die bewuste ochtend van zijn aanhouding zat hij in een taxi die bij de controlepost Stolkertsijver in het district Commewijne, werd gestopt door de politie. De wetsdienaren waren bezig met controlewerkzaamheden en stuiten op vier cocaïne bolletjes die de verdachte bij het zien van de politie in het voertuig gooide.

Naar aanleiding hiervan werd er een onderzoek door de politieambtenaren in het voertuig ingesteld. Bij dat onderzoek werden de drugs naast de bagage van de Franse tiener onderschept. Het vermoeden bestond dat hij bolletjes zou hebben geslikt. De Franse tiener werd na zijn aanhouding overgedragen aan de Narcotica Brigade, waar hij onderworpen werd aan een urinetest.

Ondanks het positief resultaat ontkende de 17-jarige met klem drugs te hebben ingeslikt of gepropt. Hij werd toen onder politie bewaking geplaatst. De taxichauffeur was na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. Op dinsdag 22 maart werd in totaal 71 cocaïne bolletjes via de natuurlijke wijze uitgescheiden.

Samen met de vier in beslag genomen bolletjes in het voertuig werden in totaal 75 cocaïne bolletjes met een totaal gewicht van 740 gram op hem aangetroffen, met een straatwaarde van ruim 30.000 euro.

De politie zegt dat deze jongeman van geluk kan spreken dat geen van de drugsbolletjes in zijn maag of lichaam zijn geknapt. Onlangs is namelijk een 57-jarige man overleden, doordat er vermoedelijk een bolletje met drugs in zijn lichaam kapot is gegaan.