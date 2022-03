VIDEO: Natio heeft eerste trainingsdag in Thailand achter de rug

Het nationaal voetbalelftal van Suriname NATIO is inmiddels aangekomen in Thailand. Daar heeft het team onder leiding van coach Stanley Menzo haar eerste training gehouden, zoals in de video hierboven te zien is.

Er zal 2 keren per dag getraind worden tot 26 maart. Suriname speelt zondag 27 maart om 9 uur s morgens surinaamse tijd hun wedstrijd spelen tegen Thailand.

Op zaterdag 26 maart is er een prematch press conference. Deze persconferentie zal slecht voor de fysiek aanwezige pers zijn. De beelden hiervan zullen achteraf gedeeld worden.