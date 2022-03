Tienermeisje tijdens deponeren van huisvuil langs de weg beroofd 

Een 14-jarig meisje is dinsdag in de vooravond overvallen en beroofd van haar halsketting, nadat zij vuil langs de weg plaatste. Dit gebeurde rond 18.00u aan de Colombiastraat in Suriname.

De tiener liep naar de straat om huisvuil langs de weg te plaatsen, toen zij door de duorijder van een bromfiets plotseling werd aangevallen.

Op dat moment toen ze naar de straat liep reed een bromfietser met duorijder langs. Bij het passeren rukte de duorijder de halsketting van het meisje weg.

Na de daad reden beide verdachten richting de Portugalstraat. De politie van Munder werd ingeschakeld voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het meisje bleef ongedeerd, maar schrok hevig van de overval.