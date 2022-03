‘Slechts’ 30 nieuwe besmettingen en geen doden

Nadat maandag het aantal nieuwe corona besmettingen flink was gestegen naar 79, is dat aantal dinsdag weer gedaald. Er zijn dinsdag in totaal 30 nieuwe besmettingen geregistreerd na 235 keer testen.

Dat blijkt dinsdagavond 221 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er geen coronadoden zijn genoteerd.

Het aantal personen in de ziekenhuizen bedraagt 7.

Ondertussen vervallen in Nederland bijna alle coronamaatregelen vanaf woensdag 23 maart. Zo zijn mondkapjes niet meer verplicht in treinen, bussen, trams, metro’s en taxi’s, alleen in vliegtuigen. Grote evenementen zijn weer mogelijk zonder testen en nergens in Nederland is het binnenlandse coronatoegangsbewijs nog nodig.

De cijfers van dinsdag 22 maart 2022: