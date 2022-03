Seedorf: ‘Lagere in rang kan nimmer commando voeren over meerdere’

Volgens commissaris van politie Henry Seedorf heerst binnen het Korps Politie Suriname (KPS) momenteel een onwettige situatie. Hij richtte een brief aan de president, aan de minister van Justitie en Politie en aan de Surinaamse Politiebond (SBP), waarin de commissaris zijn misnoegen heeft geuit.

Seedorf is de mening toegedaan dat de benoeming van de waarnemend korpschef Ruben Kensen niet volgens de Personeelswet en het Politiehandvest is geschiedt. Het is overduidelijk dat in dit geval de rechtspositie van Seedorf als oudste aanwezige officier binnen het Korps Politie Suriname op onrechtmatige manier in gedrang is gebracht. “Een lagere in rang kan nimmer het commando voeren over zijn meerdere”, aldus Seedorf in zijn brief.

“Bij resolutie is een besluit genomen om per 14 februari 2022 een waarnemend korpschef aan te stellen. Dit besluit is in strijd met de wet, daar gekozen is voor de personeelswet als grondslag voor de plaatsvervanging van de korpschef, terwijl het Politiehandvest als lex specialis, (wet in formele zin) reeds bepaalt hoe moet worden voorzien in de functie wanneer de korpschef zoals nu vanwege ontstentenis niet fungeert.

Notabene, vanuit de personeelswet beredeneerd, verzet artikel 22 lid 2 (Juncto art 53 Reglement Algemene Politie) van dezelfde personeelswet zich tegen de waarneming van functies door functionarissen die niet voldoen aan de functievereisten van betreffende.

Om de ontoelaatbaarheid van de situatie binnen de organisatie verder te illustreren, is het feit dat de betrokken functionaris hiërarchisch lager dan ik gepositioneerd is op de ranglijst. Hierdoor wordt een situatie gecreëerd waarbij een mindere het commando voert over diens superieur. hierdoor wordt met deze resolutie wederom in strijd gehandeld is met de wet; artikel 37 de leden 1 en 3 van het politiehandvest.(wet in formele zin) Overbodig is het om te vermelden dat alle rechtshandelingen die thans door een onbevoegde in de kwaliteit van korpschef van het Korps Politie Suriname wordt verricht,(vanwege een nietige aanstellingsbesluit) dan ook nietig (ongeldig) zijn, met alle negatieve gevolgen van dien voor het Korps.

Met betrekking tot de plaatsbepaling op de ranglijst per resolutie van drie anderen functionarissen, kan worden opgemerkt dat dit besluit ook nietig is, aangezien er geen wettelijke grondslag bestaat voor dit besluit.

De willekeurige plaatsbepaling op de ranglijst c.q. doorbreking van de ranglijst (ancieniteit) binnen het Korps Politie Suririname door een bestuursorgaan, wordt wettelijk niet gedragen en aldus onrechtmatig. (vide de artikelen. 178 lid 4 grondwet, 37 leden 1 en 4 Politiehandvest,52 en 53 Reglement Algemene Politie, artikel 7 van SB 1996 No 54).

Gezien het bovenstaande is het overduidelijk dat mijn rechtspositie als oudste aanwezige officier binnen het Korps Politie Suriname op onrechtmatige manier in gedrang is gebracht. Ook wordt met meergenoemde resoluties de noodzakelijke orde, welke van vitaal belang is binnen een militaire c.q. politieorganisatie (als constitutionele groeperingen), ernstig in gevaar gebracht.

Derhalve vraag ik u beleefd, doch dringend om zo spoedig mogelijk het daarheen te leiden dat de illegale situatie terstond wordt beeindigd, zodat de discipline c.q. de rangorde binnen de organisatie kan worden hersteld. Immers het Korps Politie Suriname maakt deel uit van het departement belast de rechtshandhaving en Rechtsbescherming in ons geliefd land.

Tenslotte wens ik, met het oog op mogelijke fouten, dan wel omissies bij de juridische voorbereiding van administratieve besluiten in de toekomst, als aandachtspunten aan te geven, dat het volgens de vigerende wetgeving, niet mogelijk is om een andere functionaris in de functie van korpschef te benoemen. Dit vanwege het gegeven dat de functie van Korpschef niet definitief is opengevallen. De korpschef is nog altijd in dienst bij het Korps Politie Suriname.

Ook bij de positionering van ambtenaren van politie (bv, tot plaatsvervangend Korpschef), dient de wet in acht te worden genomen: Een lagere in rang kan nimmer het commando voeren over zijn

De inrichting van het Korps Politie Suriname en de rechtspositie van de ambtenaren van politie worden bij wet geregeld.

UPDATE:

Het ministier van justitie heeft in een reactie laten weten dat de instelling van het Interim Management Team KPS door de bevoegde autoriteiten juist is en overeenkomstig de geldende wettelijke regelingen. Het IMT KPS is een bijzonder geval dat speciaal is ingesteld om onder andere de reorganisatie van het Korps Politie Suriname te bewerkstelligen. Commissaris van Politie Ruben Kensen is belast met de waarneming in de functie van Korpschef.

Het ministerie van Justitie en Politie wil de samenleving gerust stellen dat het instellen van het Interim Management Team, conform de geldende wettelijke regelingen heeft plaatsgevonden. Het Interim Management Team KPS is volledig bevoegd om leiding te geven aan het korps en de daarbij horende handelingen en besluiten uit te voeren. Het IMT vervult haar taken naar behoren en geniet nog steeds het volledig vertrouwen van de leiding van het ministerie van Justitie en Politie.