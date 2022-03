Mannen in voertuig met zwaailicht doen zich voor als RBT-leden

In Suriname zijn twee mannen afgelopen nacht staande gehouden, omdat ze met een blauw zwaailicht aan hun voertuig reden en zich voordeden als leden van het Regio Bijstandsteam (RBT). Dit gebeurde omstreeks 22.30u aan de Kanhaiweg.

De Surinaamse politie hield beide mannen aan, nadat zij zich niet konden legitimeren. De mannen zijn normale burgers die hoogstwaarschijnlijk vanwege stoerdoenerij tot deze handeling zijn overgegaan.

De twee werden ernstig aangesproken door de politie en het zwaailicht werd in beslag genomen. Verder is in het voertuig niets verdachts aangetroffen.

Beide burgers werden na de ernstige berisping huiswaarts gestuurd.